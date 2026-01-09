Lavorgna Sannio Insieme | Profonda preoccupazione per l’Ospedale San Pio

Il movimento Sannio Insieme, rappresentato dal Segretario Alfredo Lavorgna, esprime seria preoccupazione per lo stato dell’Ospedale San Pio. In un comunicato, vengono evidenziate carenze strutturali, carenza di personale e lunghe liste d’attesa, chiedendo interventi immediati e il ripristino del servizio h24 a Sant’Agata de’ Goti. La situazione richiede attenzione per garantire servizi sanitari adeguati alla comunità.

Comunicato Stampa Il Movimento denuncia carenze strutturali, personale insufficiente e liste d'attesa infinite, chiedendo interventi immediati e il ritorno dell'ospedale h24 a Sant'Agata de' Goti Il Movimento Sannio Insieme, attraverso il Segretario Alfredo Lavorgna, esprime forte indignazione e profonda preoccupazione

