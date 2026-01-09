Lavorgna Sannio Insieme | Profonda preoccupazione per l’Ospedale San Pio
Il movimento Sannio Insieme, rappresentato dal Segretario Alfredo Lavorgna, esprime seria preoccupazione per lo stato dell’Ospedale San Pio. In un comunicato, vengono evidenziate carenze strutturali, carenza di personale e lunghe liste d’attesa, chiedendo interventi immediati e il ripristino del servizio h24 a Sant’Agata de’ Goti. La situazione richiede attenzione per garantire servizi sanitari adeguati alla comunità.
Comunicato Stampa Il Movimento denuncia carenze strutturali, personale insufficiente e liste d’attesa infinite, chiedendo interventi immediati e il ritorno dell’ospedale h24 a Sant’Agata de’ Goti Il Movimento Sannio Insieme, attraverso il Segretario Alfredo Lavorgna, esprime forte indignazione e profonda preoccupazione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Lavorgna (Sannio Insieme) “Ospedale San Pio, profonda preoccupazione”
Leggi anche: Lavorgna (Sannio Insieme): “Pronti a Collaborare con la Lega, ma serve il ritorno al voto dei cittadini”
Giunta regionale, il 21 gennaio la presentazione in Consiglio.
Il Centro Studi del Sannio di Benevento promuove per il 2026 il progetto #repubblica80benevento. A partire dal 26 gennaio, prenderà avvio, infatti, un ciclo semestrale di incontri dedicato all’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, con focus s - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.