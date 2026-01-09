lavorgna sannio insieme ospedale san pio profonda preoccupazione

Il Movimento Sannio Insieme, rappresentato dal segretario Alfredo Lavorgna, esprime seria preoccupazione per le condizioni dell’Ospedale San Pio e la crisi della sanità nel territorio beneventano. In un contesto di crescente difficoltà, si evidenzia la necessità di interventi concreti e immediati per migliorare la qualità dei servizi sanitari e garantire la salute dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Movimento Sannio Insieme, per voce del suo Segretario Alfredo Lavorgna, esprime profonda preoccupazione e forte indignazione per le condizioni sempre più critiche della Sanità beneventana e, in particolare, per la situazione dell’Ospedale San Pio, che appare ormai allo sbando. Da tempo cittadini, operatori sanitari e associazioni denunciano carenze strutturali, mancanza di personale, reparti in affanno, liste d’attesa interminabili e servizi ridotti, a discapito del diritto fondamentale alla salute. Una condizione non più tollerabile, che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione e costringe molti beneventani a rivolgersi ad altre strutture, spesso fuori provincia o fuori regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

