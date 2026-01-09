Latte in polvere Nestlé per bambini allergici ritirato | i lotti di Alfamino interessati
Nestlé ha ritirato dal mercato due lotti di latte in polvere Alfamino destinati ai bambini allergici, a causa di una potenziale contaminazione microbiologica. La decisione riguarda specifici lotti del prodotto, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia ai genitori di verificare i numeri di lotto sulla confezione e di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie.
Sono due i lotti di latte in polvere Alfamino di marchio Nestlé ritirati dal mercato per una possibile contaminazione microbiologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
