Latte in polvere Nestlé per bambini allergici ritirato | i lotti di Alfamino interessati

Nestlé ha ritirato dal mercato due lotti di latte in polvere Alfamino destinati ai bambini allergici, a causa di una potenziale contaminazione microbiologica. La decisione riguarda specifici lotti del prodotto, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia ai genitori di verificare i numeri di lotto sulla confezione e di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie.

