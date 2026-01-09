L' attacco di Blasioli Pd sulle scuole di Penne | Ancora situazione di stallo per l' istituto Marconi
Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha evidenziato lo stato di stallo che perdura da nove anni presso l'istituto tecnico commerciale Marconi di Penne. Con il supporto di altri rappresentanti politici, ha sottolineato come la situazione richieda interventi concreti per risolvere le criticità ancora presenti. La questione, affrontata da diverse figure istituzionali, evidenzia l'importanza di un impegno costante per il miglioramento delle condizioni scolastiche nel territorio.
Ancora situazione di stallo dopo nove anni per l'Itcg Marconi di Penne. A denunciare il problema il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli, il consigliere provinciale del Partito democratico Piero Giampietro e la segretaria del circolo democratico di Penne Margherita D’Agostino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: La denuncia di un lettore: "Situazione critica all’istituto Marconi di Penne: infiltrazioni, aule inadatte. Gli studenti si mobilitano"
Leggi anche: Di Marco sui lavori nell'istituto Marconi di Penne: "Ritardi inaccettabili" e porta il caso in commissione vigilanza
