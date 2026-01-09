L' assist delle toghe | Shahin resta libero

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico di Mohamed Shahin, imam di Torino, che rimane libero in attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese. La decisione permette all'imam di continuare la propria attività giudiziaria, mentre si attende la nuova valutazione dei fatti. La vicenda si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso, con un’attenzione particolare ai dettagli processuali e alle implicazioni legali.

La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il 30 dicembre scorso, la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva confermato il no all'espulsione dall'Italia per Shahin, colpito da un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Solo due settimane prima, era stata la Corte d'Appello di Torino a pronunciarsi sul caso, stabilendo che Shahin doveva essere rilasciato dal Cpr nel quale era stato trasferito a fine novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

