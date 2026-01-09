L'assassino di Aurora Livoli | Lei urlava così l'ho minacciata e stretto le mani al collo

Durante l'interrogatorio di ieri, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha dichiarato di aver minacciato Aurora Livoli, affermando che lei urlava quando lui le avrebbe stretto le mani al collo. Le sue parole sono state verbalizzate davanti ai pm Pansa e Mannella, nonché ai carabinieri, fornendo un importante contributo alle indagini in corso.

Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: “Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidio” - Le ammissioni del 57enne peruviano al magistrato dopo tre ore d’interrogatorio: “Avevo aggredito un’altra ragazza, poi ho incontrato lei che mi ha chiesto soldi”. ilgiorno.it

Caso Aurora: la confessione di Valdez Velazco, 'urlava lasciami stare così l'ho uccisa' - "Ho iniziato a baciarla sulla bocca e la ragazza ha iniziato subito ad urlare: 'Lasciami, lasciami, andiamo via! iltempo.it

Stuprata e uccisa, viveva a Cologno Monzese l’assassino di Aurora Livoli #NordMilano24 #colognomonzese #assassino #AuroraLivoli #BreakingNews x.com

Il terribile racconto dell'assassino di Aurora Livoli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.