L'assassino di Aurora Livoli | Lei urlava così l'ho minacciata e stretto le mani al collo
Durante l'interrogatorio di ieri, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha dichiarato di aver minacciato Aurora Livoli, affermando che lei urlava quando lui le avrebbe stretto le mani al collo. Le sue parole sono state verbalizzate davanti ai pm Pansa e Mannella, nonché ai carabinieri, fornendo un importante contributo alle indagini in corso.
Le parole di Emilio Gabriel Valdez Velazco sono state riportate nel verbale dell'interrogatorio avvenuto ieri davanti ai pm Pansa e Mannella e ai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’assassino di Aurora Livoli: “Non la conoscevo, si è avvicinata per le sigarette. L’ho seguita e stuprata”
Leggi anche: Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei”
Aurora Livoli, un'altra donna sfuggita poco prima al killer Velazco: «Potevo essere uccisa io, urlava: “Ti spezzo il collo”»; Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: “Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidio”; Aurora Livoli, come è morta? L'assassino: «Urlava lasciami e l'ho strangolata». I pm: «Valdez Velazco pericoloso seriale».
L’assassino di Aurora Livoli: “Lei urlava così l’ho minacciata e stretto le mani al collo” - Le parole di Emilio Gabriel Valdez Velazco sono state riportate nel verbale dell'interrogatorio avvenuto ieri davanti ai pm Pansa e Mannella e ai carabinieri ... fanpage.it
Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: “Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidio” - Le ammissioni del 57enne peruviano al magistrato dopo tre ore d’interrogatorio: “Avevo aggredito un’altra ragazza, poi ho incontrato lei che mi ha chiesto soldi”. ilgiorno.it
Caso Aurora: la confessione di Valdez Velazco, 'urlava lasciami stare così l'ho uccisa' - "Ho iniziato a baciarla sulla bocca e la ragazza ha iniziato subito ad urlare: 'Lasciami, lasciami, andiamo via! iltempo.it
Stuprata e uccisa, viveva a Cologno Monzese l’assassino di Aurora Livoli #NordMilano24 #colognomonzese #assassino #AuroraLivoli #BreakingNews x.com
Il terribile racconto dell'assassino di Aurora Livoli - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.