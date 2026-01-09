(edizioni Libera musica, pp 113, 15 euro e distribuito da Amazon) è il titolo del nuovo libro di Andrea Magini, Attore, autore, regista, conduttore e produttore televisivo, molto attivo anche in provincia di Pisa, trasforma la terapia in un racconto pop. E’ infatti un viaggio che si snoda attraverso 18 mesi di sedute psicologiche. Ogni capitolo nasce nello spazio protetto dell’analisi, dove il confronto con il terapeuta diventa il pretesto per riavvolgere il nastro di una vita intera. Dalle riflessioni nate in studio, la narrazione si sposta poi sui binari della vita vissuta: aneddoti di infanzia, passaggi di formazione, episodi di carriera e momenti quotidiani vengono riletti sotto una luce nuova, quella della scoperta della propria neurodivergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’asino che ragliava meglio"

Leggi anche: Locatelli a Dazn: «Abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. Dobbiamo fare meglio perché siamo meglio»

Leggi anche: Spettacolo 'L'asino magico'