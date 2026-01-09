L’arte di vivere Il giorno in cui i corvi smisero di farmi paura al Teatro Maddalene
Se la morte è da considerarsi un momento della vita, perché non pensarla vitale invece che mortifera? Cosa significa vivere sapendo di dover morire e di dover superare la morte di qualcuno di caro? Muove da queste considerazioni il terzo e ultimo capitolo della Trilogia della Realtà della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
“Si muore bene se si vive bene” (Albert Camus, “La morte felice”). “Vivere bene è un’arte che richiede altruismo, amore, cultura, conoscenza, socialità, accettazione dei cambiamenti, ascolto dei propri bisogni e, soprattutto, gestione feroce della risorsa più prez - facebook.com facebook
