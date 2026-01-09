L' Arena Santa Giulia si illumina | il battesimo con le Hockey Finals di Coppa Italia e Serie A
L'Arena Santa Giulia è stata inaugurata e si prepara ad accogliere le Hockey Finals di Coppa Italia e Serie A. Situata a Milano, questa struttura moderna ospiterà le competizioni di hockey durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. Un investimento importante per il territorio, che rafforza l'offerta sportiva e culturale della città, con un impianto progettato per garantire eventi di livello internazionale e un pubblico appassionato.
È pronta l'Arena Santa Giulia, il nuovo palazzetto dello sport costruito per ospitare, a febbraio e marzo del 2026, le gare di hockey per le Olimpiadi invernali Milano Cortina. Venerdì 9 gennaio 2026, l'arena si è illuminata per annunciare, tra l'altro, il “test event” che si svolgerà proprio nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
