L'annuncio shock di Gianluca Galassi | Ho un tumore al testicolo Ma tornerò presto promesso

Gianluca Galassi ha condiviso pubblicamente di essere stato diagnosticato con un tumore al testicolo. Attraverso un video sui social, il giocatore ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi tempestiva, di essere stato sottoposto a intervento e di proseguire con analisi e controlli. La sua comunicazione è stata sincera e rassicurante, evidenziando l'importanza della diagnosi precoce e della cura.

Gianluca Galassi ha annunciato di avere un tumore e lo ha fatto via social in un video in cui il centrale azzurro ha spiegato la sua attuale situazione: "E' stato preso in tempo, sono stato operato e ora farò analisi e controlli". Poi la promessa ai tifosi a eagli appassionati di volley: "Tornerò il prima possibile".

