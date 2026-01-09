L’annuncio di Trump sul sequestro della petroliera Olina

Gli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro della petroliera Olina, partita dal Venezuela senza autorizzazione. Donald Trump ha comunicato che l’azione è stata condotta in collaborazione con le autorità venezuelane, evidenziando la mancata approvazione americana per la partenza della nave. L’episodio si inserisce nelle tensioni tra le due nazioni riguardo alle politiche energetiche e alle sanzioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno agito in accordo con le autorità venezuelane per bloccare una nave cisterna salpata dal Paese sudamericano: lo ha annunciato Donald Trump riferendosi alla petroliera Olina, spiegando che l'imbarcazione «era partita dal Paese senza la nostra autorizzazione». Il presidente ha precisato che la petroliera è stata rimandata indietro e che «sta ora tornando in Venezuela e il petrolio verrà venduto attraverso l'accordo energetico che abbiamo creato appositamente per questo tipo di transazioni». Nel corso di un incontro alla Casa Bianca con i vertici delle principali compagnie petrolifere internazionali, Trump ha inoltre chiarito che saranno gli Stati Uniti a stabilire «quali compagnie potranno lavorare in Venezuela» e, rivolgendosi agli amministratori delegati presenti, tra cui quello di Eni, ha assicurato che «Ora in Venezuela avete la sicurezza totale».

