L’annuncio del regime Rodriguez accerchiata e le pressioni degli Usa

Il regime venezuelano ha annunciato la liberazione di un numero significativo di prigionieri politici, come comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Questa decisione non segnala un cambio di politica, ma sembra essere una risposta alle pressioni degli Stati Uniti, avvenute dopo la recente cattura di Nicolás Maduro. La situazione evidenzia le dinamiche politiche e diplomatiche in atto nel paese.

Le liberazioni di «un numero importante» di prigionieri politici, annunciate dal presidente del Parlamento, lo psichiatra Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim Delcy Rodríguez, non derivano da un cambio di linea del regime, ma dalle pressioni esplicite degli Stati Uniti all’indomani della cattura di Nicolás Maduro. Presentate come un gesto di «ricerca della pace», le scarcerazioni risultano in realtà selettive, parziali e funzionali alla trattativa in corso con Washington: l’opposizione ha chiesto la liberazione di tutti gli oltre mille prigionieri politici e tra i liberati figura anche il genero di Edmundo González Urrutia, il presidente eletto e riconosciuto dagli Stati Uniti e Perkins Rocha, avvocato della Piattaforma Unitaria Democratica e stretto collaboratore di Maria Corina Machado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

