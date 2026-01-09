Lanciano pacco in carcere due arresti

Due persone sono state arrestate dalla polizia penitenziaria di Marassi mentre tentavano di lanciare un pacco all’interno del carcere. L'intervento tempestivo ha evitato che il contenuto raggiungesse le celle, garantendo maggiore sicurezza all’interno della struttura. L’episodio evidenzia l’importanza della vigilanza nelle strutture detentive e il continuo impegno delle forze dell’ordine nel prevenire il contrabbando.

Hanno tentato di lanciare un pacco all'interno del carcere di Marassi, ma sono stati scoperti e arrestati entrambi dalla polizia penitenziaria. Il pacco lanciato è stato immediatamente recuperato e messo in sicurezza.Il detenuto coinvolto nel recupero del pacco è stato sottoposto a isolamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

