Lanciano pacco con dentro droga in carcere due arresti

Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di lanciare un pacco contenente droga nel carcere di Marassi. L'intervento tempestivo della polizia penitenziaria ha consentito di bloccare il tentativo e di sequestrare il contenuto illecito. L'episodio evidenzia l'importanza di misure di sicurezza efficaci per prevenire l'ingresso di sostanze proibite nelle strutture carcerarie.

Hanno tentato di lanciare un pacco con dentro droga all'interno del carcere di Marassi, ma sono stati scoperti e arrestati entrambi dalla polizia penitenziaria. Il pacco lanciato è stato immediatamente recuperato e messo in sicurezza.Il detenuto coinvolto nel recupero del pacco è stato sottoposto.

