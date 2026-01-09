L’alta pasticceria entra nelle case degli italiani con la conduzione TV della lecchese Irene Colombo

Su Food Network torna Sweet Home, il programma che porta l’alta pasticceria nelle case degli italiani. Condotto dalla lecchese Irene Colombo, la trasmissione presenta ricette e tecniche di pasticceria di alta qualità, offrendo un'occasione di approfondimento e passione per gli appassionati del settore. Un'opportunità di scoprire i segreti dell’arte pasticcera in modo semplice e accessibile, direttamente a casa propria.

Su Food Network torna Sweet Home, la trasmissione che porta l’alta pasticceria Apei nelle case degli italiani, guidata dalla conduzione di Irene Colombo. La prima puntata è andata in onda con successo ieri sera, giovedì 8 gennaio, e insieme al maestro Iginio Massari è salita in cattedra anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: “Perdiamo un simbolo”. Televisione in lutto, per 20 anni nelle case degli italiani Leggi anche: Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La monoporzione Charlotte alla Frutta di Iginio Massari Alta Pasticceria. La delicata crema bavarese alla vaniglia, arricchita con fragoline di bosco, si accompagna al pan di spagna inzuppato con bagna alle fragole, creando un perfetto contrasto con le note ac - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.