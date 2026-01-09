Ladri scatenati nelle feste da Bollate a Saronno e dintorni; Lotteria Italia premia Paderno Dugnano e Limbiate

Durante le festività, diverse località tra Bollate, Saronno e dintorni sono state colpite da un aumento di attività criminali, con furti che hanno interessato abitazioni e luoghi pubblici. Nel frattempo, Paderno Dugnano e Limbiate si sono distinte con i premi della Lotteria Italia, offrendo un momento di sollievo in un periodo segnato da episodi di criminalità.

La nuova edizione de ilnotiziario si apre con un bilancio amaro delle festività: "Ladri scatenati nelle feste", un'ondata di furti che ha colpito abitazioni e persino luoghi sacri, da Bollate a Saronno, da Novate Milanese a Paderno Dugnano a Ceriano Laghetto con il furto dei regali destinati ai disabili e dei pluviali in chiesa.

Ladri scatenati nelle sedi di Avis e Auser, i banditi fuggono con 280 euro: «Hanno rubato a chi si prende cura degli anziani» - A Montegrotto sono state prese di mira le sedi dell'Avis e dell'Auser, situate nella palazzina del centro comunale "Gino Strada" di via ... ilgazzettino.it

Ladri scatenati, colpi anche in appartamento - Dopo i furti negli stabilimenti balneari dei giorni scorsi le irruzioni in casa: in un caso il padrone di casa ha sorpreso i banditi in azione Non si placa l’onda del fenomeno predatorio a Porto ... ilrestodelcarlino.it

50news Versilia. . Camaiore : Vandali e ladri scatenati al cimitero della Badia - facebook.com facebook

