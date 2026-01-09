L' addio americano al diritto internazionale
L'incontro stampa di Donald Trump dopo l'arresto di Nicolás Maduro segna un cambiamento significativo nella politica estera statunitense. Con questa presa di posizione, gli Stati Uniti sembrano allontanarsi dai principi del diritto internazionale, evidenziando un approccio più autonomo e meno vincolato agli accordi globali. Questa svolta solleva interrogativi sulle future relazioni internazionali e sul rispetto delle norme condivise tra le nazioni.
La conferenza stampa tenuta da Donald Trump dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro rappresenta di fatto un'implicita e drastica svolta nella politica estera degli Stati Uniti, una sorta di dichiarazione di indipendenza dal diritto internazionale. Con tale operazione, e con il modo in cui il presidente statunitense ne ha parlato, si è consumato un passaggio che pone fine a quel Nuovo Ordine Mondiale fondato sul diritto internazionale, promosso dal presidente Bush padre all'indomani della fine della Guerra Fredda. Trump, nel suo intervento, ha chiarito oltre ogni dubbio che gli Stati Uniti non intendono più farsi vincolare da consuete norme multilaterali quando ritengono che i propri interessi nazionali siano in gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
