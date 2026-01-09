Lacrime per l' addio a Nogaro il vescovo che ha scelto di diventare casertano L' ultimo saluto sulle note di ' Bella Ciao'

Caserta si stringe nel ricordo del vescovo emerito Raffaele Nogaro, scomparso a 92 anni nella giornata dell’Epifania. La città ha reso omaggio a una figura che ha scelto di vivere tra di noi, testimone di fede e testimonianza umana. L’ultimo saluto si è svolto in una cattedrale piena di emozione, accompagnato dalle note di “Bella Ciao”, simbolo di rispetto e riconoscenza.

Una cattedrale gremita, una folla commossa. Caserta tributa l'ultimo saluto al vescovo emerito Raffaele Nogaro, morto a 92 anni nella giornata dell'Epifania.Stamattina, 9 gennaio - lo stesso giorno in cui è stato ordinato vescovo nel 1983 - si sono celebrati i funerali del vescovo amico degli.

Caserta, folla e lacrime per l'ultimo saluto al vescovo emerito Nogaro - Gremita oggi la cattedrale di Caserta per l'ultimo saluto al vescovo emerito Raffaele Nogaro. msn.com

Addio a Raffaele Nogaro, il vescovo che dormiva in fabbrica e sfidava la camorra - Friulano, ha vissuto dal 1982 in Campania, battendosi per contro la criminalità organizzata e per i diritti degli ultimi. vita.it

