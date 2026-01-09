Labubu chi? Si chiama Mirumi ed sarà la mania del 2026 ?

Mirumi, noto anche come Labubu, è il nuovo protagonista del 2026. Nato in Giappone, questo pelosetto animato sta conquistando le tendenze e le fashion week, pronto a diventare il simbolo di charme e originalità del prossimo anno. Dopo il successo di Labubu nel 2025, Mirumi si prepara a lasciare il suo segno, affermandosi come il nuovo must-have per gli appassionati di stile e novità.

