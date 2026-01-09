Labubu chi? Si chiama Mirumi e sarà la mania del 2026 ?

Mirumi, il nuovo protagonista del 2026, nasce in Giappone come un adorabile e irresistibile pelosetto animato. Dopo il successo di Labubu nel 2025, Mirumi si prepara a conquistare le preferenze di appassionati e trendsetter, diventando il nuovo oggetto del desiderio. La sua presenza promette di portare freschezza e originalità nel mondo della moda e dello stile, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama delle tendenze emergenti.

Se il 2025 è stato l'anno di Labubu, il 2026 si appresta a essere quello di Mirumi. Nato in Giappone, pelosetto e irresistibile, addirittura animato: è lui il nuovo charm pronto a spodestare chi lo ha preceduto dal cuore e dalle borse dei modaioli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Labubu chi? Si chiama Mirumi e sarà la mania del 2026 (?) Leggi anche: Labubu chi? Si chiama Mirumi ed sarà la mania del 2026 (?) Leggi anche: Labubu? Roba vecchia! Ecco i Mirumi: come funzionano e dove si comprano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Labubu chi? Si chiama Mirumi ed sarà la mania del 2026 (?) - Nato in Giappone, pelosetto e irresistibile, addirittura animato: è lui il nuovo charm pronto a spodestare chi lo h ... vanityfair.it

Tutti pazzi per i Labubu: i pupazzetti “mostriciattoli” ideati da Kasing Lung diventati un trend di collezionismo - Sono dei piccoli pupazzetti erroneamente definiti elfi: a metà tra un gremlin e le creature fantastiche del film Nel paese delle creature selvagge, i Labubu sono il nuovo trend TikTok che sta ... deejay.it

Labubu, i pupazzetti pelosi di Pop Mart sono un fenomeno anche in Italia - Dalle celebrità alla gente comune che fino a qualche mese fa, dei ... tg24.sky.it

Se il 2025 è stato l'anno di Labubu, il 2026 si appresta a essere quello di Mirumi. Nato in Giappone, pelosetto e irresistibile, addirittura animato: è lui il nuovo charm pronto a spodestare chi lo ha preceduto dal cuore e dalle borse dei modaioli x.com

Una cortesia, cerco per mia nipote pupazzi LABUBU (non originali). Sapete dove posso trovarli, grazie' - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.