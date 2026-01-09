La volta buona Nikita Perotti e il mistero dell’età Poi le parole per Delogu

Nikita Perotti e Andrea Delogu, vincitori di Ballando con le stelle, hanno condiviso un percorso importante durante il programma, creando un legame che ha suscitato interesse tra il pubblico. La loro storia, caratterizzata da complicità e rispetto, continua a essere oggetto di discussione, anche riguardo alle rispettive età. In questo contesto, si approfondiscono i dettagli di questa relazione, analizzando i fatti e le curiosità che la circondano.

(Adnkronos) – Si parla ancora di Andrea Delogu e Nikita Perotti, i vincitori di Ballando con le stelle, che nel corso del programma hanno instaurato un legame speciale. La loro complicità aveva fatto sperare, tra giudici e utenti social, in un rapporto più intimo. Andrea Delogu ha più volte smentito citando anche come 'problema' la .

