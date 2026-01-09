La vittoria triste di Giacomel | Dedicato al mio amico Bakken

«Ho vinto la gara, ma non c'è nulla per essere felice». Tommaso Giacomel centra ad Oberhof (Germania) il successo nella sprint di biathlon, ma nel profondo c'è ancora la tristezza per quanto accaduto al suo amico Sivert Bakken, l'atleta norvegese morto prima di Natale e a cui ha dedicato uno dei giorni «più belli e più tristi». Nella prima gara dopo il lutto che ha scosso il mondo del biathlon, l'azzurro è stato maestoso nella gestione del poligono, con un solo bersaglio mancato in due sessioni di tiro, e si è portato a casa il terzo successo stagionale (quarto della carriera) in Coppa del Mondo.

