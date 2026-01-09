La villa portoghese la recensione | un dramma intimo sospeso e coinvolgente

La villa portoghese, recensione del film di Adelina Prat, presenta un racconto intimo e coinvolgente, centrato sul viaggio di un professore alla ricerca di un senso di appartenenza. In uscita nei cinema italiani con Academy Two, questa pellicola esplora con sobrietà e profondità temi di identità e memoria, offrendo uno sguardo riflessivo su un dramma personale che si svolge nel silenzio di un’intima introspezione.

Nei cinema italiani con Academy Two il film di Adelina Prat che racconta il viaggio di un professore alla ricerca di un vera casa. Un dramma intimo, ma ricco di speranza è l'opera seconda della regista spagnola Avelina Prat che, ne La villa portoghese, racconta un percorso esistenziale e fisico. Il viaggio è ciò che accomuna i personaggi del film, un viaggio interiore, esistenziale, ma anche fisico, che dalla vitale Barcellona conduce lo spettatore fino in Serbia e poi ancora nel Portogallo verdeggiante e pieno di calore. Qui approda Fernando (Manolo Solo), placido professore di geografia abbandonato dalla moglie senza un perché. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La villa portoghese, la recensione: un dramma intimo, sospeso e coinvolgente Leggi anche: I Am Luke Perry, la recensione: un documentario intimo e ribelle, oltre l’icona teen Leggi anche: Last samurai standing recensione azione coinvolgente e personaggi semplici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La villa portoghese, la recensione: un dramma intimo, sospeso e coinvolgente; La villa portoghese: la recensione del delicato dramma sulla rinascita diretto da Avelina Prat; La villa portoghese. La recensione del film di Avelina Prat; La villa portoghese, recensione di un dramma intimo e coinvolgente da non perdere. La villa portoghese, la recensione: un dramma intimo, sospeso e coinvolgente - Nei cinema italiani La villa portoghese, il film di Adelina Prat che racconta il viaggio di un professore alla ricerca di un vera casa. movieplayer.it

La villa portoghese: la recensione del delicato dramma sulla rinascita diretto da Avelina Prat - La villa portoghese la recensione del film diretto da Avelina Prat sulle secondo opportunità fra Spagna e Portogallo ... comingsoon.it

La villa portoghese, di Avelina Prat - Dramma intimista che disperde le riflessioni iniziali in una parte centrale un po' ottimista e manierata. sentieriselvaggi.it

LA VILLA PORTOGHESE Casa non è dove sono le tue radici, ma il luogo dove scegli di stare e smetti di scappare. Lasciare tutto, perdersi solo per la necessità di ritrovarsi. Scopri LA VILLA PORTOGHESE di Avelina Prat, una storia di identità e rinascite. Da - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.