Dopo l’esordio dedicato all’analisi dell’evoluzione della criminalistica e della criminologia, il recanatese Gabriele Accattoli torna in libreria con " Qual è la verità per Marco ", scegliendo questa volta la forma del racconto investigativo. Il volume, edito da Controvento e uscito per le edizioni Amazon, segna un passaggio naturale per l’autore, forte di una lunga esperienza sul campo. Accattoli è un agente di polizia in pensione, dopo aver prestato servizio alla polizia scientifica di Macerata. Il percorso professionale emerge con chiarezza nel libro, dove competenza tecnica e rigore metodologico guidano il lettore attraverso una vicenda complessa e dolorosa, avvenuta nel gennaio 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La verità sulla morte di Marco"

Leggi anche: La verità sulla morte delle gemelle Kessler: ecco perché sono morte insieme (non è una coincidenza)

Leggi anche: L’altro ispettore anticipazioni 9 dicembre scopri la verità sulla morte di pietro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Morte Marco Pantani, cos’è successo e la ricostruzione delle inchieste/ Un caso irrisolto e tante ombre - Cos'è successo a Marco Pantani, la ricostruzione delle inchieste sulla sua morte: a Linea di confine un caso irrisolto pieno di ombre Le circostanze della morte di Marco Pantani sono ancora avvolte ... ilsussidiario.net

La verità sulla morte di Rommel e il suicidio imposto

Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini a Genova. Il vescovo: «La verità emerga, siamo storditi dalla sua morte» - facebook.com facebook

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com