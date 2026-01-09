La verità in fondo al lago

Vincenzo Italiano, allenatore italiano, affronta la sfida di ritrovare il Bologna, come se cercasse un nuovo inizio in fondo al lago. La sua esperienza, maturata anche nelle acque più difficili di Como, gli ha insegnato a navigare tra ostacoli e incertezze. Questa ricerca rappresenta un momento di riflessione e rinascita, nel quale la verità si svela lentamente, tra le profondità di un percorso ancora da scrivere.

Vincenzo Italiano cerca il suo Bologna in fondo al lago. E non ne teme le acque torbide. Acque che conosce bene, perché un anno e mezzo fa, proprio a Como, il tecnico siciliano rischiò di perdere tutto. Era il 14 settembre 2024 e i rossoblù, freschi di rivoluzione in panchina, si presentarono al ’Sinigaglia’ con l’acqua alla gola: due pareggini casalinghi con Udinese ed Empoli, inframezzati dalle tre sberle prese a Napoli. Sotto di due gol, per settantacinque minuti Italiano non vide l’orizzonte, anzi qualcuno vide persino la sagoma del suo sostituto, quell’Ivan Juric paparazzato proprio in tribuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

