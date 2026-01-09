La Valdichiana torna a imbiancarsi Nuove precipitazioni ieri mattina In tanti al lavoro sulle strade
La Valdichiana si è risvegliata nuovamente imbiancata, grazie alle recenti precipitazioni mattutine. Molti sono stati impegnati nelle operazioni di gestione delle strade per garantire sicurezza e scorrevolezza. Nonostante le previsioni, sempre aggiornate e consultabili facilmente, non si attendeva questa sorpresa. Un episodio che ricorda quanto il clima possa riservare imprevisti, anche senza preavviso.
E la sorpresa alla fine è arrivata. Non l’aveva annunciata le previsioni, sempre aggiornate, cliccatissime e a portata di mano. Ma nemmeno il parere degli esperti più vecchia maniera, quelli che sentono la temperatura, guardano il cielo e ti dicono "se è da neve o meno". Invece, mentre le persone si stavano preparando alla solita routine lavorativa, la neve come un’abile giocatrice di poker ha beffato tutti. Ieri ha iniziato a scendere un po’ dopo le 7 a Torrita di Siena, imbiancando velocemente tetti e strade mentre il profumo di caffè aiutava il risveglio di lavoratori e studenti nelle case e nei bar. 🔗 Leggi su Lanazione.it
