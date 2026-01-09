Fran Drescher, protagonista e produttrice della celebre sit-com degli anni '90, ha condiviso l'origine dell'ispirazione per la serie. Secondo l'attrice, l'amicizia è stato il elemento chiave che ha dato vita allo show con protagonista Francesca Cacace. La sua testimonianza offre uno sguardo interessante sul processo creativo e sui valori alla base di una delle sitcom più amate del passato.

L'attrice e produttrice della celebre serie televisiva anni '90 ha spiegato la genesi dell'idea alla base dello show con protagonista Francesca Cacace. Fran Drescher è conosciuta in tutto il mondo per essere stata la protagonista della sit-com anni '90 La tata, nella quale ha recitato in tutte le sei stagioni prodotte. L'attrice, in un'intervista rilasciata a People, ha raccontato in che modo è nata l'idea dello show. Il personaggio di Francesca Cacace, interpretato da Fran Drescher, è diventato ben presto un'icona di stile e comicità, riscoperta anche anche oggi grazie alla presenza in streaming della serie televisiva nel catalogo di Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La tata, Fran Drescher svela l'ispirazione per la sit-com: "Senza quell'amicizia la serie non sarebbe nata"

E’ morta la zia Yetta de “La Tata”.

