La Svizzera si ferma per piangere i ragazzi di Crans Mattarella in visita dai due italiani ricoverati a Zurigo | L’Italia intera in angoscia

La tragedia di Crans ha colpito profondamente la Svizzera e l’Italia. Il presidente Mattarella ha visitato i due italiani ricoverati a Zurigo, esprimendo solidarietà e vicinanza alle famiglie. In questo momento di dolore, l’Italia si stringe intorno ai giovani coinvolti e alle loro famiglie, condividendo l’angoscia e la speranza di un pieno recupero. La vicenda richiama l’importanza della solidarietà internazionale e della vicinanza nei momenti di crisi.

«Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’ Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con i medici dell’ospedale di Zurigo che hanno in cura Leonardo Bove e Elsa Rubino, i due ragazzi italiani ricoverati in gravi condizioni dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Mattarella ha ringraziato i medici dell’ospedale e ha incontrato le famiglie dei due ragazzi per esprimere tutta la sua vicinanza. 🔗 Leggi su Open.online

