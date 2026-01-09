La studentessa esclusa da Medicina | Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va
Giulia Fumaroli, 19 anni di Torino, si è diplomata lo scorso anno e quest’anno ha tentato l’ammissione a Medicina. Tuttavia, non avendo superato gli esami di selezione, si trova esclusa dal percorso. La situazione evidenzia le difficoltà del sistema di accesso e le sfide degli studenti che aspirano a entrare in facoltà altamente competitive.
Giulia Fumaroli ha 19 anni, vive a Torino, lo scorso anno si è diplomata e quest’anno ha tentato di accedere a Medicina. Ma non ha passato nemmeno un esame. Per questo è stata esclusa dalla graduatoria e dai corsi affini. Oggi dice che avrebbe dovuto prepararsi meglio per le prove, «ma credo non sia solo colpa mia. Il semestre filtro così non va». Perché «il periodo di lezioni è stato troppo ristretto, i corsi molto affrettati e poco approfonditi rispetto al livello di crediti formativi che dovevamo ottenere, le esercitazioni e le simulazioni ci sono state comunicate troppo tardi, a ridosso degli appelli», dice a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Medicina, oggi la graduatoria dopo gli esami del semestre filtro
Leggi anche: "Se non passo vado a lavorare": i primi esami del semestre filtro di Medicina
La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va.
La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va» - Giulia Fumaroli si iscriverà a biotecnologie: «Ho dovuto seguire lezioni, poi fare appelli, ora mi ritrovo a dovermi iscrivere a un altro corso di laurea in ritardo» ... open.online
Semestre filtro Medicina, lettera a Bernini di due studentesse: “Abbiamo rifiutato i quiz, siamo già laureate in quelle materie” - Lettera al ministro dell'Università Bernini di due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia: "Abbiamo rifiutato di rispondere ... fanpage.it
Chiama il 3493226376 Messina, zona tribunale, affittasi ultima stanza per studentessa, specializzanda o lavoratrice fuori sede. Condizioni dell'appartamento ristrutturato. Posizione ottima. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.