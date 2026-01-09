Giulia Fumaroli, 19 anni di Torino, si è diplomata lo scorso anno e quest’anno ha tentato l’ammissione a Medicina. Tuttavia, non avendo superato gli esami di selezione, si trova esclusa dal percorso. La situazione evidenzia le difficoltà del sistema di accesso e le sfide degli studenti che aspirano a entrare in facoltà altamente competitive.

Giulia Fumaroli ha 19 anni, vive a Torino, lo scorso anno si è diplomata e quest’anno ha tentato di accedere a Medicina. Ma non ha passato nemmeno un esame. Per questo è stata esclusa dalla graduatoria e dai corsi affini. Oggi dice che avrebbe dovuto prepararsi meglio per le prove, «ma credo non sia solo colpa mia. Il semestre filtro così non va». Perché «il periodo di lezioni è stato troppo ristretto, i corsi molto affrettati e poco approfonditi rispetto al livello di crediti formativi che dovevamo ottenere, le esercitazioni e le simulazioni ci sono state comunicate troppo tardi, a ridosso degli appelli», dice a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Medicina, oggi la graduatoria dopo gli esami del semestre filtro

Leggi anche: "Se non passo vado a lavorare": i primi esami del semestre filtro di Medicina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va» - Giulia Fumaroli si iscriverà a biotecnologie: «Ho dovuto seguire lezioni, poi fare appelli, ora mi ritrovo a dovermi iscrivere a un altro corso di laurea in ritardo» ... open.online