(Adnkronos) – "Io ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene. Non credo in nulla". Si apre con queste parole, pronunciate dallo stesso protagonista, il trailer di 'Fabrizio Corona: Io sono notizia', docu-serie in cinque episodi da oggi, 9 gennaio, su Netflix. Un racconto senza filtri che attraversa l'era berlusconiana, l'avvento dei social . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Io sono notizia”: ecco dove, come e quando vedere la docu-serie su Fabrizio Corona

Leggi anche: Fabrizio Corona – Io sono notizia, su Netflix la docuserie: quando esce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La storia delle accuse contro Alfonso Signorini, dall’inizio; La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie 'Io sono notizia' da oggi su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Fabrizio Corona: da re dei paparazzi all’uomo che ha trasformato il gossip online in una potenza mediatica; Fabrizio Corona: Io sono notizia, svelato il trailer della docuserie sul re dei paparazzi.

La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: "Io sono notizia" - Cinque episodi di un racconto senza filtri che attraversa l'era berlusconiana, l'avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana "Io ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene. adnkronos.com