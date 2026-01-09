La stagione del tennis non poteva che ripartire così con Sinner vs Alcaraz

La stagione del tennis inizia con un duello tra Sinner e Alcaraz, due dei talenti più promettenti del circuito. Questa sfida rappresenta un momento importante per gli appassionati, segnando il ritorno dell’attività agonistica e l’inizio di nuove sfide. Seguire gli incontri e le novità del mondo del tennis permette di rimanere aggiornati su uno degli sport più seguiti a livello internazionale.

Non li vedevamo in campo da 55 giorni, ma eccoli: i due amici-rivali più famosi del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, di nuovo uno di fronte all'altro. Non poteva esserci inizio d'anno migliore. A una settimana dall'inizio degli Australian Open, i due dominatori del circuito si incrociano sabato 10 gennaio all'Incheon Inspire Arena di Seul, in Corea del Sud, nel match di esibizione Hyundai Card Super Match.

A TENSE set of tennis! Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz final set replay.

