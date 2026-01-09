La spiegazione di tutto Garlasco l’annuncio di Milo Infante sugli ultimi fatti

In questo articolo, analizziamo le ultime novità sul caso di Garlasco, con particolare attenzione alle ipotesi sul movente. Milo Infante ha recentemente commentato gli sviluppi più rilevanti, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sui fatti. Un approfondimento utile per comprendere meglio le dinamiche di una vicenda che ha coinvolto l’interesse pubblico e mediatico negli ultimi giorni.

Negli ultimi giorni il dibattito sul delitto di Garlasco si è spostato con decisione sulle ipotesi legate al movente. Secondo quanto trapela dagli ambienti giudiziari, la procura starebbe per sbilanciarsi sulle possibili ragioni che avrebbero determinato l'assassinio di Chiara Poggi. In questo contesto sta prendendo piede una pista che fino a poco tempo fa appariva marginale: quella del revenge porn, ossia la diffusione o il ricatto legato a immagini o video intimi. L'ipotesi è tornata al centro dell'attenzione investigativa nelle ultime settimane, anche attraverso nuovi approfondimenti e l'audizione di alcuni ex compagni di scuola di Andrea Sempio.

