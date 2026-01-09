La scuola di via Palenco non è più occupata Il municipio torna in possesso della struttura

La scuola di via Palenco, precedentemente occupata da 40 nuclei familiari da settembre 2024, è tornata sotto il controllo del municipio. La struttura è stata lasciata spontaneamente dagli occupanti, consentendo così il ripristino della normale gestione dell’edificio. Questa situazione permette di riprendere le attività previste e di pianificare interventi di riqualificazione e utilizzo futuro della struttura.

La scuola di via Palenco non è più occupata. I 40 nuclei familiari che da settembre 2024 vivevano all’interno dell’istituto, hanno spontaneamente lasciato la struttura. Occupandone un’altra: la scuola di via Taggia a Torrevecchia. Uno “spostamento” che ha permesso al municipio di tornare in. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: arriva l’ambulanza Leggi anche: Ex scuola occupata: "Contro la violenza" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Occupata da 200 persone la scuola di via Palenco. A rischio i lavori di ristrutturazione con fondi Pnrr - Condizionale d’obbligo visto che lunedì 16 settembre è stata occupata la scuola dell’infanzia di ... romatoday.it Scuola di via Palenco, è caos sui finanziamenti per la rigenerazione: ora il Comune punta ad una deroga dall'Europa - La scuola di via Palenco, che sorge nel quartiere Rebibbia nel IV municipio di Roma, era rimasta chiusa nel 2016 per una serie di criticità strutturali. romatoday.it Scuola di via Palenco occupata da 200 persone: il timore di infiltrati dai movimenti e l’ipotesi sgombero - È in cima alla lista delle priorità della Prefettura, la scuola di via Palenco dentro cui abitano ormai da mesi all’incirca 200 persone. ilmessaggero.it Possiamo uffialmente dire che siamo rientrati in possesso della scuola di Via Palenco. La struttura è stata lasciata, purtroppo, dagli occupanti piena di suppellettili che in questi giorni ama sta faticosamente togliendo per portare tutto in discarica. Ripartirà perta - facebook.com facebook

