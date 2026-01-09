La scuola dell’infanzia torna al caldo Arrivano sette termoventilatori

Dopo le segnalazioni sul riscaldamento alla scuola dell’infanzia Arcobaleno, l’amministrazione di Villasanta informa che, al rientro dalle festività, sono stati installati sette termoventilatori. La verifica ha evidenziato temperature insufficienti in tre aule e relativi bagni. La soluzione mira a garantire ambienti più confortevoli per studenti e personale, in attesa di interventi più definitivi.

Dopo l'interrogazione del gruppo consiliare "Io Scelgo Villasanta" circa il malfunzionamento del riscaldamento alla scuola dell'Infanzia Arcobaleno, l'amministrazione specifica che al rientro dalla pausa natalizia sono state registrate temperature troppo basse solo in tre aule e relativi bagni. Il disagio, già emerso in forma minore prima di Natale, è stato analizzato dai tecnici durante il periodo di chiusura. Le verifiche si sono rivelate laboriose per via della conformazione dell'impianto. "Nella difficoltà – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gianluca Barba – l'Amministrazione comunale ha coinvolto anche l'ingegnere termoidraulico in più riprese, durante le ferie natalizie.

