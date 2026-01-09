La Russia lancia il missile ipersonico Oreshnik contro Leopoli Kiev | Colpite anche due navi cargo nel Mar Nero c’è un morto

La Russia ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro Leopoli, mentre l’Ucraina riferisce di aver colpito due navi cargo nel Mar Nero, con un bilancio di un morto. La situazione evidenzia le tensioni in corso nella regione e le conseguenze delle operazioni militari sulla stabilità locale.

L’Ucraina accusa la Russia di aver colpito due navi cargo al largo della costa meridionale del Paese, nel Mar Nero, causando la morte di un membro dell’equipaggio. A riferirlo è stato il ministro ucraino della Restaurazione, Oleksiy Kuleba, secondo cui una delle imbarcazioni era diretta al porto di Chornomorsk per caricare grano, mentre l’altra è stata colpita nei pressi del porto di Odessa mentre trasportava soia. La vittima è un cittadino siriano. Il missile ipersonico lanciato da Mosca. In mattinata, Kiev aveva denunciato un nuovo e grave attacco missilistico contro il territorio ucraino. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha, la Russia avrebbe utilizzato un missile balistico a raggio intermedio, il cosiddetto Oreshnik, colpendo la regione di Leopoli. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta

Leggi anche: Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua dopo gli attacchi notturni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa; Cos'è Oreshnik, il missile russo che minaccia l'Europa; Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, la capitale senza luce e acqua; La Russia lancia un missile ipersonico contro un obiettivo in Ucraina vicino al confine NATO.

Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Leopoli, Kiev senza luce e acqua - Russia, oltre 500 mila senza elettricità in sei comuni di Belgorod (ANSA) ... ansa.it