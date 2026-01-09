la russia barcolla e adesso si aggrappa al rublo digitale

In un contesto di crescente instabilità economica e sanzioni internazionali, la Russia sta puntando sul rublo digitale come strategia di sopravvivenza. Con il settore petrolifero sotto pressione e l’incertezza che permea l’economia, questa innovazione rappresenta un tentativo di rafforzare il controllo e garantire stabilità finanziaria nel paese.

Sopravvivere, finché sarà possibile. Nella Russia strozzata dalla sanzioni, senza più certezze sul petrolio e prossima all'asfissia, è scattata l'ora della moneta digitale. O meglio, del rublo digitale. Premessa. L'economia russa ha sfidato in questi tre anni le previsioni di collasso, specialmente con l'emergere di tossicità nel sistema bancario. La svolta di Mosca. Per mesi Mosca ha mostrato una resilienza che ha sorpreso gli osservatori occidentali, sostenuta da una gestione tecnocratica e da uno stimolo fiscale di proporzioni storiche. Tuttavia, i dati emersi nel terzo trimestre del 2025 suggeriscono che il modello militare, basato cioè sulla sola industria bellica adottato dal Cremlino, sta iniziando a generare frizioni strutturali che non possono essere risolte semplicemente stampando moneta o aumentando la spesa.

