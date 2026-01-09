La ruota dei campioni stasera su Canale 5 | gli ospiti e come funziona la puntata in prima serata

Stasera su Canale 5 va in onda La Ruota dei Campioni, condotta da Gerry Scotti. La puntata vede la partecipazione di Ricchi e Poveri e Andrea Pucci, offrendo un intrattenimento in prima serata. I concorrenti più bravi della stagione si sfidano per un montepremi finale di 300 mila euro. Ecco come funziona il gioco e gli ospiti presenti per questa serata speciale.

Su Canale 5 torna l'appuntamento de La Ruota dei Campioni condotto da Gerry Scotti. In studio i Ricchi e Poveri e il comico Andrea Pucci per una serata speciale dove i migliori concorrenti della stagione si giocano un montepremi finale di 300.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ruota dei campioni Gerry Scotti porta i campioni in prima serata su canale 5 Leggi anche: La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in prima serata su Canale 5 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “La ruota dei campioni” riparte in prima serata su Canale 5; La ruota della fortuna: La Ruota del Tempo: 2580 A.C. in Egitto Video; La Ruota dei Campioni, stasera 9 gennaio: gli ospiti del nuovo appuntamento; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'incidente nel backstage: “Stava morendo”, spavento per la campionessa. La ruota dei campioni: stasera su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui - Dopo il successo delle puntate precedenti , Gerry Scotti e Samira Lui tornano in prima serata con La Ruota dei Campioni, lo speciale torneo in cui a sfidarsi saranno i campioni che più hanno vinto nel ... msn.com

La Ruota dei Campioni, anticipazioni puntata di stasera 9 gennaio - Scopri l’appuntamento speciale su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui. napolike.it

“La ruota dei campioni” del 9 gennaio: chi sono i concorrenti e quanto hanno vinto - 700 euro e una Fiat Panda, diventando il concorrente più vincente di quell'edizione del programma. sorrisi.com

La Ruota dei Campioni - Venerdì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5

Torna #laruotadeicampioni Secondo un’indiscrezione di #davidemaggio torna La ruota dei Campioni, ovvero la versione vip de #laruotadellafortuna. Tra gli ospiti, questa volta, #andreapucci e #iricchiepoveri - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.