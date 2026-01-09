La Ruota dei Campioni anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

Da dilei.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 gennaio, la Ruota dei Campioni torna con nuove anticipazioni e ospiti. Gerry Scotti continua a guidare questo appuntamento, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. In questa puntata, si attendono momenti di suspense e coinvolgimento, con la consueta attenzione alla fortuna e alle sfide dei concorrenti. Ecco cosa aspettarsi e quali sorprese potrebbero riservare gli ospiti di questa edizione.

Gerry Scotti sembra non volersi prendere nemmeno un momento di pausa quando si tratta di far girare la fortuna. Stasera, venerdì 9 gennaio, Mediaset si prepara a un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni. Una serata in cui le menti più svelte e intuitive di questa edizione de La Ruota della Fortuna sono pronte a sfidarsi in un torneo ricco di manche, tabelloni e, ovviamente, tanto divertimento. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni. “La Ruota dei Campioni”, le anticipazioni del 9 gennaio. Se La Ruota della Fortuna è ormai diventata un appuntamento fisso e immancabile per il pubblico dell’access prime time Mediaset, non poteva mancare un torneo speciale dedicato ai migliori campioni della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota dei campioni anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

© Dilei.it - La Ruota dei Campioni, anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

Leggi anche: La Ruota dei Campioni, ospiti e anticipazioni del 27 novembre: arriva Max Giusti

Leggi anche: Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 4 gennaio: Orietta Berti tra gli ospiti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“La ruota dei campioni” riparte in prima serata su Canale 5; La Ruota dei Campioni 2026: due prime serate extra per Gerry Scotti; Quarta Repubblica: Porro tra Crans-Montana, Garlasco e Venezuela; La Ruota dei Campioni torna con Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri.

ruota campioni anticipazioni ospitiLa Ruota dei Campioni, anticipazioni e ospiti del 9 gennaio - Gerry Scotti sembra non volersi prendere nemmeno un momento di pausa quando si tratta di far girare la fortuna. dilei.it

ruota campioni anticipazioni ospitiLa Ruota dei Campioni torna con Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri - Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri ospiti de La Ruota dei Campioni, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 9 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

ruota campioni anticipazioni ospitiMEDIASET – CANALE 5 * “LA RUOTA DEI CAMPIONI” – 09/01: «SCOTTI CONDUCE IL TORNEO DEI CAMPIONI, OSPITI RICCHI E POVERI E PUCCI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de "La Ruota dei Campioni", il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

La Ruota dei Campioni - Venerdì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5

Video La Ruota dei Campioni - Venerdì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.