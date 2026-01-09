La Ruota dei Campioni anticipazioni e ospiti del 9 gennaio

Il 9 gennaio, la Ruota dei Campioni torna con nuove anticipazioni e ospiti. Gerry Scotti continua a guidare questo appuntamento, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. In questa puntata, si attendono momenti di suspense e coinvolgimento, con la consueta attenzione alla fortuna e alle sfide dei concorrenti. Ecco cosa aspettarsi e quali sorprese potrebbero riservare gli ospiti di questa edizione.

Gerry Scotti sembra non volersi prendere nemmeno un momento di pausa quando si tratta di far girare la fortuna. Stasera, venerdì 9 gennaio, Mediaset si prepara a un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni. Una serata in cui le menti più svelte e intuitive di questa edizione de La Ruota della Fortuna sono pronte a sfidarsi in un torneo ricco di manche, tabelloni e, ovviamente, tanto divertimento. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni. "La Ruota dei Campioni", le anticipazioni del 9 gennaio. Se La Ruota della Fortuna è ormai diventata un appuntamento fisso e immancabile per il pubblico dell'access prime time Mediaset, non poteva mancare un torneo speciale dedicato ai migliori campioni della stagione.

La Ruota dei Campioni torna con Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri - Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri ospiti de La Ruota dei Campioni, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 9 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

MEDIASET – CANALE 5 * “LA RUOTA DEI CAMPIONI” – 09/01: «SCOTTI CONDUCE IL TORNEO DEI CAMPIONI, OSPITI RICCHI E POVERI E PUCCI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de "La Ruota dei Campioni", il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

La Ruota dei Campioni - Venerdì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5

Torna #laruotadeicampioni Secondo un’indiscrezione di #davidemaggio torna La ruota dei Campioni, ovvero la versione vip de #laruotadellafortuna. Tra gli ospiti, questa volta, #andreapucci e #iricchiepoveri - facebook.com facebook

