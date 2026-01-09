La richiesta di Tahirys Dos Santos durante i soccorsi a Crans-Montana | Scattatemi una foto

Durante i soccorsi a Crans-Montana, Tahirys Dos Santos ha chiesto di essere scattata una foto. La giovane dottoressa Amandine ha riferito di averla salvata dall’incendio e di aver ascoltato le sue parole:

La giovane dottoressa Amandine ha raccontato di aver salvato Tahirys Dos Santos dall'incendio di Crans-Montana: "Ci ha detto 'Se non divento un calciatore voglio essere come voi'". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dall’incendio di Crans-Montana: è tornato dentro per lei Leggi anche: Strage di Crans-Montana: tra i feriti anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incendio a Crans-Montana, tra i feriti anche un calciatore del Metz; Tahirys Dos Santos, chi è il giovane calciatore del Metz, tra i feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana: è ricoverato per gravi ustioni; Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata; Crans-Montana, fra i feriti anche un calciatore della Serie A francese. La richiesta di Tahirys Dos Santos durante i soccorsi a Crans-Montana: “Scattatemi una foto” - La giovane dottoressa Amandine ha raccontato di aver salvato Tahirys Dos Santos dall'incendio di Crans- fanpage.it

L'eroismo di Tahirys Dos Santos nell'incendio di Crans-Montana: una storia di coraggio e determinazione - Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz, ha dimostrato un eroico atto di coraggio mettendo a rischio la propria vita per salvare la fidanzata durante un devastante incendio. notizie.it

Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dall’incendio di Crans-Montana: è tornato dentro per lei - Il gesto eroico di Tahiris dos Santos che ha salvato la vita alla fidanzata durante la tragedia di Crans- fanpage.it

Tahirys Dos Santos ha 19 anni. Era vivo. Poteva salvarsi. È uscito dal bar in fiamme di Crans-Montana. Poi ha capito una cosa: la sua ragazza era rimasta dentro. Non ha esitato. È tornato nell’inferno. Oggi sono entrambi in ospedale, gravemente feriti. Ma que - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.