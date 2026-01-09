La ricetta Di Carlo | Difesa di sostanza contro le imboscate

Gennaro Di Carlo, coach dell’Unicusano Avellino Basket, invita alla calma e alla concentrazione nonostante le posizioni di classifica. In vista della prossima partita al PalaDelMauro, sottolinea l'importanza di una difesa solida e di una strategia accurata, evitando distrazioni e imboscate. Questa attenzione ai dettagli è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide future e mantenere un percorso equilibrato nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Non si lascia ingannare dalla classifica coach Gennaro Di Carlo. Nonostante Pistoia navighi nelle zone basse del tabellone, il coach dell' Unicusano Avellino Basket predica calma e massima concentrazione in vista del prossimo impegno al PalaDelMauro. Tra infermeria, gerarchie saltate e il ritorno di una vecchia conoscenza, la sfida di domenica si preannuncia come una delle più delicate della stagione. Il primo pensiero del tecnico va alla condizione fisica del gruppo, vero tallone d'Achille delle ultime settimane. "Questa settimana siamo andati un po' meglio esordisce Di Carlo – Ci sono dei ragazzi che sono in ripresa.

