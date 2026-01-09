La rassegna provinciale del Tartufo di Pecorara è Sagra di Qualità

La Rassegna Provinciale del Tartufo di Pecorara si conferma come un evento di rilievo nel panorama locale, ricevendo ufficialmente il riconoscimento del Marchio “Sagra di Qualità”. Un risultato che sottolinea l’impegno nella promozione e valorizzazione del tartufo, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e di qualità. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per appassionati e visitatori alla ricerca di prodotti genuini e di eccellenza.

Fine dell'anno con il botto per la Rassegna Provinciale del Tartufo di Pecorara che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell'attribuzione del Marchio "Sagra di Qualità". Con una lettera inviata al presidente della Pro Loco di Pecorara, organizzatrice dell'evento che ogni anno nel mese di.

