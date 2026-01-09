La promessa anticipazioni al 17 gennaio | Alonso rimprovera Lorenzo

Dal 11 al 17 gennaio, si attendono sviluppi nelle dinamiche tra Alonso e Lorenzo. Secondo le anticipazioni, Alonso rimprovererà Lorenzo per il modo in cui ha trattato Curro, evidenziando tensioni e questioni da chiarire. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questo episodio e le sue implicazioni.

La promessa, anticipazioni dall'11 al 17 gennaio. Alonso rimprovera Lorenzo per il modo in cui ha trattato Curro. Adriano, in combutta con Maria e Samuel, si reca da Catalina, che resta profondamente turbata e si allontana. Leocadia comunica ad Angela che resteranno a La Promessa e la giovane avvisa subito Curro, il quale però chiarisce.

