La Procura fa riesumare il corpo di Giovanni Tamburi | i funerali due giorni fa Disposte le autopsie anche per Chiara Costanzo e Achille Barosi

La Procura ha disposto la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi, pochi giorni dopo i suoi funerali. Contestualmente, sono state ordinate autopsie per Chiara Costanzo e Achille Barosi, coinvolti nell'inchiesta. Mentre in Svizzera si svolgono i primi interrogatori dei coniugi Moretti, proprietari del bar
Mentre l'inchiesta svizzera procede con il primo interrogatorio da indagati dei coniugi Moretti, proprietari del bar "La Constellation", in Italia vengono disposte le autopsie sui corpi delle giovani vittime dell'incendio di Crans-Montana.Il corpo di Giovanni Tamburi verrà riesumatoSu delega. 🔗 Leggi su Today.it
