Nel giorno del suo 44° compleanno, Kate Middleton condivide un video intimo che approfondisce il rapporto tra natura e salute. Attraverso immagini semplici e significative, la Principessa del Galles invita a riflettere sul valore del mondo naturale e sul suo ruolo nel benessere personale, offrendo un messaggio sobrio e rispettoso, lontano da eccessi emotivi.

Nel giorno del suo 44° compleanno, Kate Middleton sceglie il linguaggio più silenzioso e universale per raccontarsi: quello della natura. Kensington Palace ha diffuso Winter, ultimo capitolo della serie video Mother Nature, un progetto durato un anno che oggi si chiude assumendo un valore ancora più intimo e simbolico. Nel video, accompagnato dalla voce della Principessa del Galles, scorrono immagini di una passeggiata all’alba nel Berkshire, non lontano dalla sua casa di Windsor. Il paesaggio invernale è essenziale, spoglio, attraversato da una luce tenue che sembra sospendere il tempo. L’inverno diventa metafora e spazio mentale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Principessa del Galles celebra i 44 anni con un video intimo sulla natura e la malattia

Leggi anche: La principessa Catherine di Galles rende omaggio alla figlia, la principessa Charlotte, con gli orecchini di diamanti indossati il giorno del suo battesimo

Leggi anche: La principessa del Galles brilla in verde smeraldo sul red carpet del Royal Variety. L'abbraccio con con la cantante Jessie J: «Ho appena avuto un tumore al seno»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

William e Kate, un uomo ha tentato di introdursi nella loro residenza a Kensington Palace per due volte. Chi è il 39enne arrestato; Kate Middleton compie 44 anni, la cena in famiglia e i regali ‘divertenti’; Kate Middleton compie 44 anni: il possibile dono reale di Re Carlo; Kate Middleton compie 44 anni, la cena in famiglia e i regali ‘divertenti’.

La Principessa del Galles celebra i 44 anni con un video intimo sulla natura e la malattia - Nel giorno del suo 44° compleanno, Kate Middleton sceglie il linguaggio più silenzioso e universale per raccontarsi: quello della natura. panorama.it

Giornata in famiglia, niente clamore e piccoli doni dal valore simbolico: così la principessa del Galles celebra il compleanno tra… - Giornata in famiglia, niente clamore e piccoli doni dal valore simbolico: così la principessa del Galles celebra il compleanno tra riservatezza e affetti ... novella2000.it