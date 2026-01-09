La previsione di Sam Querrey | Vi dico chi tra Sinner e Alcaraz farà il Grande Slam

Sam Querrey ha commentato le prospettive di Sinner e Alcaraz per il Grande Slam nella stagione 2026. Con l’inizio di un nuovo anno tennistico, cresce l’interesse sul futuro di questi due talenti, considerati tra i più promettenti del circuito. La loro crescita e le prestazioni recenti alimentano aspettative e discussioni, rendendo il confronto tra i due giocatori uno dei temi principali della stagione.

Il tema che sta diventando una sorta di tormentone. Nella stagione 2026 del tennis iniziata da poco, si ha la netta sensazione che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner diano un seguito al loro dominio. Nelle ultime due annate lo spagnolo e l'italiano si sono divisi equamente la torta degli Slam e sono intenzionati a superarsi per conquistare in maniera chiara lo scettro. A questo proposito, ci si lancia in previsioni. Al termine di dicembre, su Sky Sport, Adriano Panatta aveva dichiarato che le possibilità per Sinner di fare il Grande Slam rispetto ad Alcaraz fossero superiori. Si intende l'impresa straordinaria che non si compie dai tempi di Rod Laver a livello maschile, ovvero la conquista di tutti i Major nello stesso anno.

