La Preside, miniserie in quattro puntate in arrivo il 12 gennaio su Rai1, è ispirata a una storia vera. In un’intervista al Messaggero, l’attrice Luisa Ranieri spiega dettagli sulla produzione e chiarisce le motivazioni dietro le polemiche riguardanti il coinvolgimento di Luca Zingaretti. La serie affronta temi attuali, offrendo una narrazione fedele e ben costruita senza enfasi o sensazionalismi.

Dal 12 gennaio su Rai1 arriva La Preside, miniserie in quattro puntate ispirata a una storia vera. In un’intervista al Messaggero, Luisa Ranieri si sofferma sulla produzione del progetto e replica alle polemiche legate al ruolo del marito, Luca Zingaretti. La miniserie, diretta da Luca Miniero e ispirata alla figura reale della dirigente scolastica Eugenia Carfora, è prodotta dalla Zocotoco, la casa di produzione fondata da Luca Zingaretti. Un dettaglio che ha acceso curiosità e, in alcuni casi, commenti polemici. Al Messaggero Ranieri chiarisce però i ruoli senza ambiguità: la scrittura e la produzione sono seguite principalmente dal marito, mentre lei continua a percepirsi prima di tutto come attrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La Preside, Luisa Ranieri chiarisce tutto: chi produce la serie e perché attaccano Zingaretti

Leggi anche: Luisa Ranieri: “La preside” è una serie pop che affronta grandi temi

Leggi anche: La Preside, dal 12 gennaio su Rai 1 la serie con protagonista Luisa Ranieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Arriva La Preside, Zingaretti: un'emozione a Caivano con i ragazzi | .it.

«La preside», Luisa Ranieri: «La scuola è di tutti, la mia dirigente ha l'energia di un vulcano» - E come si combatte la dispersione scolastica, sempre più alta nelle zone periferiche di una grande realtà urbana? ilmattino.it