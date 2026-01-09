La Preside Luisa Ranieri chiarisce tutto | chi produce la serie e perché attaccano Zingaretti
La Preside, miniserie in quattro puntate in arrivo il 12 gennaio su Rai1, è ispirata a una storia vera. In un’intervista al Messaggero, l’attrice Luisa Ranieri spiega dettagli sulla produzione e chiarisce le motivazioni dietro le polemiche riguardanti il coinvolgimento di Luca Zingaretti. La serie affronta temi attuali, offrendo una narrazione fedele e ben costruita senza enfasi o sensazionalismi.
Dal 12 gennaio su Rai1 arriva La Preside, miniserie in quattro puntate ispirata a una storia vera. In un’intervista al Messaggero, Luisa Ranieri si sofferma sulla produzione del progetto e replica alle polemiche legate al ruolo del marito, Luca Zingaretti. La miniserie, diretta da Luca Miniero e ispirata alla figura reale della dirigente scolastica Eugenia Carfora, è prodotta dalla Zocotoco, la casa di produzione fondata da Luca Zingaretti. Un dettaglio che ha acceso curiosità e, in alcuni casi, commenti polemici. Al Messaggero Ranieri chiarisce però i ruoli senza ambiguità: la scrittura e la produzione sono seguite principalmente dal marito, mentre lei continua a percepirsi prima di tutto come attrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
