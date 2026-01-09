La polizia incontra l’Accademia Universitaria Biancavillese per un focus sulle nuove truffe
La questura di Catania ha promosso la campagna “Insieme, per la sicurezza”, volta a sensibilizzare sui rischi delle nuove truffe. Recentemente, l’Accademia Universitaria Biancavillese ha ospitato un incontro con le forze dell’ordine, finalizzato a diffondere informazioni utili per prevenire e riconoscere le frodi online e telefoniche. Un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella tutela della sicurezza.
La campagna di informazione e di sensibilizzazione “Insieme, per la sicurezza”, promossa dalla questura di Catania, in città e in tutto il territorio catanese, ha fatto tappa a Biancavilla. I poliziotti del commissariato di Adrano e della polizia postale hanno accolto la richiesta di incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Truffe agli anziani: la Polizia incontra i cittadini a Telese Terme
Leggi anche: “Insieme, per la sicurezza”, la polizia postale incontra i cittadini di Nicolosi per prevenire le truffe
Video Star. . Biancavilla: la Polizia di Stato incontra i soci dell'Accademia Universitaria Biancavillese per parlare del rischio truffe - facebook.com facebook
La Befana della Polizia di Stato incontra i bambini ricoverati all'ospedale Infermi #Rimini #Attualita x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.