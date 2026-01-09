La polizia incontra l’Accademia Universitaria Biancavillese per un focus sulle nuove truffe

La questura di Catania ha promosso la campagna “Insieme, per la sicurezza”, volta a sensibilizzare sui rischi delle nuove truffe. Recentemente, l’Accademia Universitaria Biancavillese ha ospitato un incontro con le forze dell’ordine, finalizzato a diffondere informazioni utili per prevenire e riconoscere le frodi online e telefoniche. Un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini nella tutela della sicurezza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.