La Polizia di Stato parteciperà ad Arezzo Classic Motors
La Polizia di Stato parteciperà alla ventottesima edizione di “Arezzo Classic Motors”, mostra-scambio dedicata ai veicoli d’epoca e da collezione. L’evento si svolgerà ad Arezzo, confermando il suo ruolo come appuntamento di rilievo nel panorama italiano di auto e moto storiche. La partecipazione della Polizia mira a promuovere la cultura della sicurezza e la valorizzazione del patrimonio motoristico.
Arezzo, 9 gennaio 2026 – Anche quest’anno la Polizia di Stato parteciperà ad “ Arezzo Classic Motors”, la mostra-scambio di veicoli da collezione giunta alla sua ventottesima edizione, che è tra gli eventi più apprezzati e seguiti nel panorama italiano delle auto e moto d’epoca e non solo. Potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni ’50 sino agli anni ’70 del secolo scorso, rigorosamente con i colori d’istituto che negli anni si sono susseguiti e che tutti abbiamo apprezzato sulle strade d’Italia. Questi veicoli, nel corso della loro attività, hanno effettuato migliaia di chilometri nelle nostre città e nelle nostre province nei servizi di ordine pubblico, di pronto intervento e di Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
