La poesia durante la Grande Guerra offre prospettive diverse sul conflitto: da un lato, l’ideale eroico e patriottico espresso da Rupert Brooke, dall’altro, la cruda realtà delle trincee raccontata da Wilfred Owen. Questi poeti riflettono le differenti percezioni e emozioni legate alla guerra, contribuendo a comprendere le complessità di un evento storico di grande impatto. La loro opera rimane testimonianza significativa delle esperienze e delle emozioni di quel periodo.

Durante la prima guerra mondiale, le opinioni sulla necessità di attaccare i paesi limitrofi era o totalmente appoggiata o totalmente avversata. L'uomo, da sempre, ha sentito la necessità di espandere i propri confini alla ricerca di una terra migliore e condizioni di vita più soddisfacenti e, scontrandosi con i popoli confinanti, ha dovuto mettere in atto strategie di attacco e di difesa non condivise da tutti. Allora, esattamente come oggi, c'era chi considerava la guerra come un'affermazione estrema di patriottismo e morire in battaglia come il più alto degli onori e chi, invece, considerava l'una una sciagura totale e l'altra un sacrificio inutile e perfido.

