La nuova piramide alimentare di Robert F Kennedy Jr? Franco Berrino non stronca ma avverte | Hanno sbagliato la cosa principale- L’analisi punto per punto

Le nuove Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 rappresentano un aggiornamento delle raccomandazioni nutrizionali, con implicazioni politiche e sociali. La proposta di Robert F. Kennedy Jr. sulla piramide alimentare ha suscitato diverse opinioni, tra cui quella di Franco Berrino, che evidenzia come ci siano aspetti fondamentali ancora da considerare. In questa analisi si esamineranno i punti principali di questa controversia, per comprendere meglio le implicazioni di tali indicazioni.

Le nuove Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 non sono solo un aggiornamento tecnico delle raccomandazioni nutrizionali statunitensi, ma anche un atto politico. Il documento è stato promosso e sostenuto dal ministro della Salute USA Robert F. Kennedy Jr., che ne ha rivendicato l'impianto come "evidence based" – basato su evidenze scientifiche – e in discontinuità con decenni di linee guida ritenute inefficaci nel contrastare obesità, diabete e malattie croniche. "È una piramide che dice una cosa e ne disegna un'altra". Così, con una sintesi solo apparentemente ironica, l'epidemiologo Franco Berrino – già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto tumori di Milano – riassume una delle principali contraddizioni del nuovo documento.

